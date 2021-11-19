На Моргенштерна, Дудя и Ивангая подали иск заключённые

Моргенштерна, Ивангая и Юрия Дудя снова проверяют по делу о пропаганде наркотиков. Инициаторами разбирательства стали трое мужчин, отбывающие срок в колонии.

Как сообщает Telegram-канал команды Ксении Собчак "Осторожно, новости!", известные личности снова попали в поле зрения правоохранительных органов.

"Да, это очередная претензия к реперу из-за веществ (про другую мы писали утром). По нашим данным, уголовники обратились в Зюзинский суд Москвы. При этом его работникам пришлось долго разбираться в деле — была не очень понятна суть претензий, а также идет речь об иске или жалобе. Оказалось, что иск. Его подали некие Хататов, Зарипов и Булатов, которые в данный момент находятся в местах лишения свободы", — гласит информая ТГ-канала.

Заключённые винят блогеров и рэпера в пропаганде наркотических веществ. Сидящие за решёткой граждане просят, чтобы им компенсировали моральный вред.

Заключённым не удалось правильно написать фамилию Ивангая. Они обозначили видеоблогера, как "Иван Украинский”.

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