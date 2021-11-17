Акиньшина призналась, что уже три года живёт в Москве, а не в Швейцарии

По признанию актрисы Оксаны Акиньшиной, она давно уже не живёт в Швейцарии, как думают некоторые. Артистка уже на протяжении трёх лет проживает в Москве.

О своём нынешнем месте жительства Оксана Акиншина сама рассказала на своей странице в Instagram:

"Любимый год и уже родной… за окном. Кстати, некоторые коллеги думают, что я до сих пор живу в Швейцарии, хотя уже 3 года как вернулась в Москву".

СМИ писали в 2017 году, что Акиньшина уехала жить в Швейцарию с супругом Арчилом Геловани и детьми из-за того, что там в частной престижной школе учится её сын.

В 2018 году журналисты писали, что Акиньшина была на грани развода с мужем, но потом они помирились. В последне время СМИ утверждают, что у артистки роман со звездой фильма "Духless" Данилой Козловским.

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