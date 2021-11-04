Из-за чего невзлюбили друг друга Доронина и Бояков

Бывшая сотрудница МХАТа им. Горького рассказала, почему конфликтовали Татьяна Доронина и Эдуард Бояков.

Анжелика Заозерская в 2018-2019 годах работала пресс-секретарём МХАТа имени Горького. В интервью "Экспресс газете" журналистка рассказала, почему не поладили Доронина и Бояков. По словам Заозёрской, Татьяну Доронину встречали в театре со всеми почестями даже после того, как она покинула пост руководителя.

"Вот её кабинет, вот её автомобиль, вот её помощница, вот её зарплата, вот её обеды (Татьяне Васильевне регулярно готовили в театре и привозили домой обеды, как и было при руководстве театром). Пусть приходит и работает. Никто ничего у неё не отнимает", — говорит бывший пресс-секретарь театра.

Заозёрская объяснила, что Бояков однажды допустил оплошность и не оказал Татьяне Васильевне должных знаков внимания.

"Она обиделась и в тот же вечер отменила запланированную на вторник встречу. Слова её помощницы Цветковой сама лично передавала Эдуарду Боякову. Не думаю, что решение молча реагировать на спектакль с участием Татьяны Дорониной, Эдуард Бояков принял самостоятельно. Он мало что решал сам. Всегда советовался", — рассказала журналистка.

Второй промах Бояков допустил, когда переставил мебель у кабинета народной артистки без её ведома.

"Татьяну Васильевну возмутил этот шаг, и она обиделась во второй раз. Потом убрали портреты Дорониной, афиши с её спектаклями, которыми был обклеен весь театр, и уже это преподносили президенту театра как "вандализм", — рассказала экс-сотрудница МХАТа.

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