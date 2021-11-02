Владимир Кехман, которого назначили руководителем МХАТа им. Горького, низверг своего предшественника, демонстративно сорвав его портрет со стены.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян разместила в своём ТГ-канале видео, на котором Кехман с радостью срывает фотографию Эдуарда Боякова со стены прославленного театра.
"Кехман прислал", — кратко подписывает кадры Маргарита.
На видео новый руководитель МХАТа Владимир Кехман разговаривает с портретами маститых представителей знаменитого театра.
Новый глава МХАТа обращается к Татьяне Дорониной.
"Татьяна Васильевна, смотрите! Оп! И нет его… Люблю вас очень, спасибо вам большое", — говорит Кехман.
Ранее Эдуард Бояков объяснил, что не собирается комментировать свои коммуникации с Кехманом. Интернет-пользователи отметили, что Бояков, несмотря на непростые отношения с Дорониной, её портрета со стены не сорвал.
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