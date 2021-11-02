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Симоньян показала, как Кехман театрально срывает фото Боякова

Шоу-бизнес

Владимир Кехман, которого назначили руководителем МХАТа им. Горького, низверг своего предшественника, демонстративно сорвав его портрет со стены.

Симоньян показала, как Кехман театрально срывает фото Боякова

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян разместила в своём ТГ-канале видео, на котором Кехман с радостью срывает фотографию Эдуарда Боякова со стены прославленного театра.

"Кехман прислал", — кратко подписывает кадры Маргарита.

На видео новый руководитель МХАТа Владимир Кехман разговаривает с портретами маститых представителей знаменитого театра.

Новый глава МХАТа обращается к Татьяне Дорониной.

"Татьяна Васильевна, смотрите! Оп! И нет его… Люблю вас очень, спасибо вам большое", — говорит Кехман.

Ранее Эдуард Бояков объяснил, что не собирается комментировать свои коммуникации с Кехманом. Интернет-пользователи отметили, что Бояков, несмотря на непростые отношения с Дорониной, её портрета со стены не сорвал.

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Эдуард Бояков ушел с поста художественного руководителя МХАТ
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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