Певица Валерия рассказала о своём семейном горе

Певица Валерия поделилась с поклонниками своей скорбью. В семье исполнительницы — невосполнимая потеря.

Исполнительница хита "Часики" рассказала о смерти своего дяди, младшего брата её мамы. Артистка посвятила пост в Instagram своему горячо любимому родственнику, которого она называла дядей Лерочкой.

"Никитин Валерий Николаевич, всю жизнь свою посвятивший работе на железной дороге. Он был Заслуженным работником транспорта, Почётным железнодорожником, много лет занимал руководящие посты на Приволжской железной дороге, но начинал семнадцатилетним юношей помощником кочегара на паровозе", — приводит супруга Иосифа Пригожина биографические сведения из жизни дяди.

Валерия отмечает, что очень гордится своим родственником.

"Мощный, волевой, мудрый, при этом обладающий невероятным чувством юмора, артистичный, играющий на музыкальных инструментах и компанейский", — перечислила достоинства умершего дяди певица.

Причиной смерти пожилого родственника стал COVID-19

"Мы сделали всё возможное, чтобы он ещё пожил, справился с этой проклятой короной, но она оказалась сильнее. Он не успел ревакцинироваться, так как привился ещё в феврале, и антител совсем не осталось, о чём очень сожалел, когда уже заболел", — скорбит Валерия.

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