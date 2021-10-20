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Ушёл из жизни актёр из фильма о Шерлоке Холмсе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Виктор Евграфов, известный по роли профессора Мориарти в советской картине "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", умер на 74-м году жизни.

Ушёл из жизни актёр из фильма о Шерлоке Холмсе

По информации киностудии "Самарафильм", артист скончался из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. У звезды советского кинематографа оторвался тромб.

"Умер Виктор Иванович Евграфов — самый главный Мориарти мирового кинематографа. Поверить в это невозможно! Только вчера он позвонил, просил связаться с Самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы. Виктор Иванович восстанавливался после "короны", — говорится в сообщении в группе "Самарафильма" в соцсети "ВКонтакте".

Есть информация, что Евграфова похоронят на "Аллее актеров" на городском кладбище в Самаре.

Виктор Евграфов — выпускник ГИТИСа. В 1976 году он дебютировал в кино, параллельно играя в Ленинградском ТЮЗе. Он выполнял трюки в кинофильмах, работая каскадёром.

С 2000-х годов Евграфов проживал в Самарской области, где занимался подготовкой каскадеров для кино. Он был доцентом в тольяттинском Волжском университете имени Татищева, а также худруком двух актёрских курсов.

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Доктор Мориарти и Шерлок Холмс
Автор: Елена Былкина
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