Дочь Гузеевой рассказала о состоянии больной COVID-19 матери

Наследница Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова в раздражении призналась, что устала отвечать на вопросы подписчиков о здоровье матери. 21-летняя девушка решила разъяснить все недоумения сразу и ответила поклонникам главной телесвахи страны.

В разделе сторис в Instagram Ольга разместила локоничную запись, которую прифотошопила на лоб к своему селфи-снимку.

Девушка отметила, что у неё уже нет сил отбиваться от беспокойств поклонников звёздной матери.

Тревоги фолловеров вызывают сообщения о том, что Лариса Андреевна госпитализирована с коронавирускной инфекцией. СМИ сообщают, что у телеведущей затруднено дыхание, поэтому ей прописали специальную дыхательную гимнастику.

Девушка решила ответить всем и сразу. Согласно словам Ольги, беспокоиться о жизни ведущей шоу "Давай поженимся" не стоит.

"Как мне надоело уже отвечать на все эти сообщения. С мамой все в порядке", — поделилась дочь Гузеевой.

Напрягает подписчиков Ларисы Андреевны то, что сама звезда ТВ не выходит на связь с фолловерами. Последний пост на странице знаменитости появился три дня назад. С тех пор не было никакой официальной информации о здоровье звезды фильма "Жестокий романс".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.