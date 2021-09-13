Певица МакSим рассказала о своём весе и состоянии после длительной комы

Певица МакSим, которую 3 августа окончательно вывели из состояния комы, дала интервью телеведущей Ксении Собчак. Марина Абросимова рассказала о своём весе и самочувствии после длительной болезни.

МакSим поделилась, что её вес сейчас составляет порядка 43-44 килограммов. По словам исполнительницы, в форму удаётся приходить быстрыми темпами.

"Ко мне приходит огромное количество друзей, со всех уголков мира мне шлют какие-то подарки, цветы, часто сладости, так что у меня весь дом в тортах и цветах", — сказала певица.

В программе "Осторожно: Собчак" Абросимова поблагодарила врачей, лечивших её в реанимации, а также всех россиян, которые записывали видео со словами поддержки и молились в храмах.

"Благодаря этому я встала на ноги, нахожусь в здравом рассудке и уме", — подчеркнула МакSим.

Певица также отметила, что во время болезни у неё было много различных осложнений, такие как кровотечения и соматический шок. Каждый день врачи меняли стратегию по спасению звезды.

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