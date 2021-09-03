Певица МакSим дала наставления дочери-первокласснице

Фанаты Марины Абросимовой (настоящее имя МакSим) пришли в ужас от худобы исполнительницы. Поклонники артистки написали, что Марину нужно как следует "откормить".

Певица МакSим, которая сейчас проходит домашнюю реабилитацию под наблюдением медиков, сумела проводить дочь-первоклассницу Марию в школу.

Девочка в этом году пополнила ряды учеников одной из школ Москвы.

На снимках, опубликованных на официальной странице Абросимовой ВК, можно увидеть, как певица даёт ценные материнские наставления наследнице.

На фото ученики вошли в класс и готовятся подарить букеты цветов своей первой учительнице.

МакSим на снимке обратилась к дочери и что-то объяснила шестилетней малышке. Поклонники артистки предположили, что Марина объясняет дочке что-то важное.

Марина явилась на школьную линейку в белой блузке и чёрных брюках. 38-летняя певица настолько истаяла, что её можно было принять за одну из учениц.

По снимках заметно, что Абросимовой пришлось несладко. Нападки тех, кто обвинил Марину в хайпе на "вымышленной" болезни выглядят абсолютно неуместно.

"Если хорошо посмотреть по фото Марины, то там правда будет видно шрам от трахеостомы и мешки под глазами и еще плюс она сильно похудела… Я это говорю, как медик", — комментировали в Сети фото с Дня знаний.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.