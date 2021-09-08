Федункив удивила фанатов синяками на ногах после свадьбы

Звезда "Реальных пацанов" Марина Федункив сейчас проводит медовый месяц со своим молодым супругом на его родине в Италии. Актриса щедро делится с публикой курортным контентом. На одном из видео подписчики разглядели синяки на ногах знаменитости.

Общественности очень интересно, как проходят романтические дни Марины Федункив с её итальянским избранником.

Актриса предстала перед подписчиками в роли тревел-блогера. Комедийная артистка строит из себя провинциалку, которая по-своему расценивает туристические красоты Рима. Женщину заинтересовала древняя плитка на площадях прославленного европейского города.

Долговечность покрытия заинтересовала уроженку Перми. Она решила найти контакты дорожных мастеров, чтобы посоветовать их руководству Москвы, которое вынуждено часто менять плитку в столице.

Подписчики 49-летней актрисы обратили внимание, что у неё в районе коленей заметны синяки. Есть, правда, предположение, что это не синяки вовсе, а тени, которые легли на ноги актрисы, создав иллюзию синяков.

Хотя версия о синяках фолловерам больше понравилась. Они предположили, что это следы темпераментных отношений артистки с молодым супругом.

"Такое ощущение, что на ногах синяки"; "Что у вас с ногами? Откуда столько синяков после свадьбы?"; "Что с ножками, это тень? Как будто всё в синяках", — любопытствовали подписчики.

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