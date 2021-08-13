Певица МакSим выздоровела и отправляется домой

Менеджер певицы МакSим Яна Богушевская объяснила, что артистка покидает больницу, чтобы продолжить дальнейшее лечение дома.

PR-директор певицы Марины Абросимовой (настоящее имя певицы) объявила, что исполнительницу выписывают из клиники, где она провела больше месяца между жизнью и смертью.

Исполнительницу хита "Знаешь ли ты" МакSим девятого августа перевели из реанимации в обычную палату. На первое время артистке прописали постельный режим. Она жаловалась на головокружение, поэтому не вставала с постели.

Выздоровление певицы пошло быстрыми темпами, однако медики отмечают, что Марине ещё предстоит длительный период реабилитации. Под запретом остаются любые нагрузки на организм.

Поклонники певицы с 12 июня, как только стало известно о госпитализации исполнительницы, очень переживали за её жизнь. В СМИ давали неутешительные прогнозы по поводу состояния и перспектив артистки.

В некоторых ток-шоу уже "хоронили" певицу, отмечая, что шансы на выздоровление человека, подключенного к ЭКМО, ничтожны.

Несмотря на все тревожные новости, певица выкарабкалась, проявив свой жизнелюбивый характер. Певица выражает огромную благодарность медикам, которые её спасли, и поклонникам, которые не теряли надежды на её выздоровление.

"Дома и стены помогают", — пишут фанаты Абросимовой в Сети, выражая уверенность в том, что артистка в окружении родных и близких быстрее восстановит силы.

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