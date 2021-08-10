Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест стендап-комика Мирзализаде

Московский городской суд рассмотрит апелляцию на административный арест стендапера Идрака Мирзализаде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В Мосгорсуде заявили, что жалоба будет рассмотрена 11 августа в 12:00 по московскому времени.

Ранее таганский суд Москвы признал комика Мирзализаде виновным по статье о возбуждении ненависти либо вражды и арестовал на 10 суток.

Комик отказался признавать вину, но извинился перед людьми, которых задели его слова.

В июле московская прокуратура обвинила Мирзализаде в возбуждении ненависти за шутку. По мнению ведомства, в одном из выступлений Идрак произнес высказывания, содержащие признаки унижения лиц определенной национальности и пропаганды их неполноценности.

В своем выступлении комик рассказывал о сложностях поиска квартиры из-за национальной принадлежности.

После выхода выступления в сеть телеведущий Владимир Соловьев и телеканал "Царьград" раскритиковали комика. На YouTube-канале "Соловьев LIVE" телеведущий заявил, что Мирзализаде может быть обвинен по уголовной статье о возбуждении ненависти и вражды.

В июне Идрак Мирзализаде написал в Instagram о нападении на него в центре Москвы после критики Соловьева. По мнению комика, нападение было "мотивировано денежным вознаграждением".

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