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Комики пришли поддержать коллегу, которого судят за русофобскую шутку

Шоу-бизнес

Ранее выступление азербайджанского стендапера Идрака Мирзализаде возмутило общественность. Юморист пошутил про матрасы с фекалиями, которые якобы очень дороги русским.

Комики пришли поддержать коллегу, которого судят за русофобскую шутку

Мирзализаде приходится отвечать за свои опрометчивые остроты перед судом.

Другие артисты, выступающие в жанре стендап, уверены, что шутка была вырвана из контекста, поэтому следует оценивать высказывание комика целиком, а не кусками.

"Отличная шутка. Реакцию вызвала часть шутки. Часть шутки может любую реакцию вызвать… у тех людей, которые хотят обидеться", — отметили соратники Мирзализаде.

Стендаперы уверены, что ничего оскорбительного в монологе про русских и матрас Идрак не сказал.

Юмористы прибыли к зданию Таганского суда. Поддержать коллегу пришли Наташа Судьина, Ариана Лалаева, Гарик Оганисян и другие московские стендап комики.

Ранее Мирзализаде в своём выступлении пожаловался на то, что русские становятся националистами, когда сдают квартиры. Арендодатели, по его словам, предпочитают впускать в жильё только людей славянского происхождения. Комик рассказал, что когда он всё-таки нашёл жильё, то оказалось, что матрас в квартире был перепачкан фекалиями.

За шутку радикально настроенные личности объявили комика врагом русского народа. Юморист также жаловался, что на него было совершено нападение.

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Идрак Мирзализаде - враг русского народа! (видео нападения в конце)
Автор: Елена Былкина
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