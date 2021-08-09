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Молодая жена Петросяна похвасталась сумочкой за 240 тысяч рублей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Поклонники Евгений Петросяна опасаются за его финансовое положение.

Всё дело в очередной дорогостоящей покупке его молодой супруги Татьяны Брухуновой, которую она продемонстрировала в своём Instagram-аккаунте.

Сейчас супруги отдыхают в Ялте.

"Два года я не была в Ялте. Люблю ее любовью нежной", подписала снимок Брухунова.

На фото Татьяна запечатлена с сумкой Dior с именной надписью. По некоторым данным, этот аксессуар мог обойтись ей в 240 тыс. рублей.

Поклонники в очередной раз упрекнули Брухунову в излишних расходах. Они считают, что если Татьяна не умерит свой аппетит, то разорит мужа.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что супруги провели отпуск на Мальдивах. За 14-дневный отдых Евгений Петросян заплатил 2,5 млн рублей.

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Автор: Снежана Шахова
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