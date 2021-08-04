Кудрявцева показала, как сильно прибавила в весе на курорте в Турции

Звезда ТВ Лера Кудрявцева сейчас отдыхает с мужем и дочкой в Турции. Телеведущая не балует аудиторию пляжным контентом, однако совсем оставить публику без снимков с отдыха Лера не смогла. Знаменитость опубликовала снимок в бикини и шокировала публику своим целлюлитом.

Лера Кудрявцева

Отпуск Леры Кудрявцевой подходит к концу. Звезда поспешила сфотографироваться в розовом бикини.

"Отдых! Стало — было! А у вас как?" — поинтересовалась у подписчиков Лера, которую поклонники привыкли видеть идеально стройной.

Публика не поверила, что Лера смогла так сильно поправиться и правильно сделала. Кудрявцева таким образом пошутила над поклонниками.

Вслед она показала свою настоящую фигуру, свободную от жира и целлюлита. Просто над снимком Леры поработал искусный мастер фотошопа, который прибавил звезде десяток лишних килограммов.

Лера Кудрявцева

"Для меня отдых — это ничего не делать! От слова совсем. Лежать, спать, не двигаться. Не краситься, не наряжаться. Но должно же быть хоть одно фото типа "красивая". Фотошоп мне в помощь", — написала ранее Лера в своём микроблоге.

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