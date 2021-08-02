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Дмитрий Тарасов рассекретил имя четвёртого сына

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов с нетерпением ждёт пополнения в своей большой семье. Скоро он станет отцом в четвёртый раз.

Дмитрий Тарасов рассекретил имя четвёртого сына

В этом году в семье полузащитника и модели Анастасии Костенко появится долгожданный наследник. О радостном событии и возможном имени сына футболист рассказал в своем аккаунте в Instagram.

"Анастасия Костенко хочет Артур", — написал будущий отец ответ на вопрос подписчика.

Это уже четвёртый ребёнок футболиста. У него есть дочь Ангелина, которой 12 лет. Она родилась в браке Тарасова с Оксаной Пономаренко.

В браке с Анастасией Костенко он воспитывает еще двух дочек, которые родились с разницей в год друг за другом — Еву и Милану. Старшей из них — два года, младшей — год.

Сейчас супруга футболиста находится на 25 неделе беременности. Она с нетерпением ждёт встречи с ребёнком. Об этом свидетельствуют её регулярные отметки в календаре.

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Автор: Елена Былкина
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