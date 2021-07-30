Федункив впервые рассказала о своей свадьбе с красавцем-итальянцем

Комедийная актриса Марина Федункив, известная по сериалу "Реальные пацаны", расписалась в ЗАГСе со своим заморским избранником. Теперь она готовится к грандиозному свадебному торжеству. Новоиспечённая невестка с трепетом ожидает приезда на свадьбу свекрови и других родственников мужа.

49-летняя артистка обрела личное счастье в лице 37-летнего итальянского бизнесмена Стефано Маджи.

Теперь Федункив, за плечами у которой два неудачных брака, готовится к свадьбе с молодым возлюбленным.

Скорое торжество будет транслировать телеканал "Пятница!" в рамках проекта "Четыре свадьбы".

"Обещаю, в августе отгуляем по полной уже два события одновременно: и мой 50-летний юбилей, и, конечно же, свадьбу. Выкуп невесты и какие-то уж совсем традиционные конкурсы исключим — муж хоть и живет четыре года в России, но некоторые наши реалии для него все равно не совсем понятны, а вот свадебное платье и торт будут", — цитирует слова Федункив "Собеседник".

В Россию на свадьбу приедут родственники и друзья Стефано из Италии и других стран мира.

"С мамой Стефано я знакома. Ее, кстати тоже зовут Марина. И на свадьбу она приедет обязательно! Папа, к сожалению, умер несколько лет назад. Еще будут друзья Стефано не только из Италии, но и из Европы в целом, а также представители итальянской диаспоры в Москве", — объяснила артистка.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.