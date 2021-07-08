Певица МакSим успела исповедаться перед болезнью

Исполнительница не осталась без духовного окормления в тяжёлый период своей жизни. Артистка сподобилась поучаствовать в церковных таинствах, несмотря на своё тяжёлое состояние.

Певица МакSим успела облегчить душу в таинстве исповеди незадолго до своей госпитализации.

О том, что певица покаялась в своих прегрешениях, рассказал настоятель Пронского мужского монастыря Рязанской области игумен Лука (Степанов), который является духовным наставником певицы.

Артистка, по словам Луки, часто разговаривала с ним по телефону, а также исповедовалась, лично прибыв в монастырь.

В реанимации, где сейчас лежит Марина Абросимова (настоящее имя певицы), её пособоровали.

Согласно церковным правилам, человек сам должен дать согласие на проведение таинств. Певица, находящаяся в бессознательном состоянии, не могла выразить свою волю, однако Лука уверен, что раба Божия Марина стремилась поучаствовать в церковных таинствах.

Священнослужитель убеждён, что человек может устремлять к Богу свои молитвы и в коме.

Он отметил, что МакSим "отреагировала" и словно пришла в себя, когда он проводил обряд Елеосвящения (соборования).

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