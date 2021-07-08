EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Карибский вектор: для портов Крыма придумали интересное применение
Самое время: Вашингтон направил в Чёрное море USNS Yuma
"Стена необходима": поток мигрантов в Литву из Белоруссии увеличился в сотни раз
В МИД Украины нашли альтернативу русскому миру
"Изношено, распродано, украдено": Гордон высказался об украинских поездах
Бельгия отозвала из Сеула посла, жена которого подралась с дворником
Постпред Крыма объяснил, когда и где стоит ждать новых провокаций Запада
Иран: когда нас прекратят душить санкциями, мы перестанем обогащать уран
И не скрывают: Лавров высказался о "западных коллегах" и вмешательстве

Певица МакSим успела исповедаться перед болезнью

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Исполнительница не осталась без духовного окормления в тяжёлый период своей жизни. Артистка сподобилась поучаствовать в церковных таинствах, несмотря на своё тяжёлое состояние.

Певица МакSим успела исповедаться перед болезнью

Певица МакSим успела облегчить душу в таинстве исповеди незадолго до своей госпитализации.

О том, что певица покаялась в своих прегрешениях, рассказал настоятель Пронского мужского монастыря Рязанской области игумен Лука (Степанов), который является духовным наставником певицы.

Артистка, по словам Луки, часто разговаривала с ним по телефону, а также исповедовалась, лично прибыв в монастырь.

В реанимации, где сейчас лежит Марина Абросимова (настоящее имя певицы), её пособоровали.

Согласно церковным правилам, человек сам должен дать согласие на проведение таинств. Певица, находящаяся в бессознательном состоянии, не могла выразить свою волю, однако Лука уверен, что раба Божия Марина стремилась поучаствовать в церковных таинствах.

Священнослужитель убеждён, что человек может устремлять к Богу свои молитвы и в коме.

Он отметил, что МакSим "отреагировала" и словно пришла в себя, когда он проводил обряд Елеосвящения (соборования).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Выступление МакSим в Казани в честь Дня России, 12.06.2021
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Самое время: Вашингтон направил в Чёрное море USNS Yuma
Юлия Меньшова рассказала о состоянии Веры Алентовой
Певица МакSим успела исповедаться перед болезнью
"Стена необходима": поток мигрантов в Литву из Белоруссии увеличился в сотни раз
В МИД Украины нашли альтернативу русскому миру
"Изношено, распродано, украдено": Гордон высказался об украинских поездах
Бельгия отозвала из Сеула посла, жена которого подралась с дворником
Постпред Крыма объяснил, когда и где стоит ждать новых провокаций Запада
Иран: когда нас прекратят душить санкциями, мы перестанем обогащать уран
И не скрывают: Лавров высказался о "западных коллегах" и вмешательстве
Популярное
Российский шоу-бизнес
Выяснились подробности о состоянии Веры Алентовой

Звезда фильма "Москва слезам не верит" попала в больницу незадолго до госпитализации Владимира Меньшова.

Выяснились подробности о состоянии Веры Алентовой
Валерий Меладзе признался в ненависти к Борису Корчевникову
Российский шоу-бизнес
Валерий Меладзе признался в ненависти к Борису Корчевникову
Российский шоу-бизнес
"Поистаскался в Европе": оборванный Панин пристаёт к прохожим в Испании
Российский шоу-бизнес
Макеева сравнила экс-супругу Малькова с Барановской
Любовь Степушова Ставки растут: Литва присвоила дипстатус Тихановской Любовь Степушова Усам Оздемиров Как нам сберечь народ и стать передовой экономикой Усам Оздемиров Анжела Якубовская Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком" Анжела Якубовская
Российский шоу-бизнес
Бари Алибасов опубликовал "срочное послание для Родины"
Мир. Новости мира
Кем был президент Гаити, которого убили в его же резиденции
"Свадьбы" не будет: в НАТО резко "отшили" Украину
Новости Украины
"Свадьбы" не будет: в НАТО резко "отшили" Украину
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников