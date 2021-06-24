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Мария Максакова рассказала о контакте с "домовым"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Оперная певица Мария Максакова отсудила свою московскую квартиру у мошенников, которые завладели ею обманным путём.

Мария Максакова рассказала о контакте с "домовым"

Однако сейчас жильё находится в плачевном состоянии.

Максакова призналась, что для того, чтобы вернуть квартире прежний вид, ей пришлось обратиться в клининговую компанию.

Кроме того, в интервью изданию "Собеседник" Мария рассказала, что ещё до того, как её жильё оказалось в руках аферистов, она там контактировала с потусторонними силами.

По словам артистки, в её квартире поселился домовой. Именно с ним оперная дива не раз общалась.

Контакт удалось возобновить после того, как Максакова отвоевала квартиру. По словам певицы, домой был в шоке от людей, которые поселились в квартире.

"Домовой очень жаловался: говорил, что никак не ожидал того, что происходило в квартире последние годы, что с ним было все не согласовано. Страшно был расстроен, опечален, обижен", — цитирует слова Марии "Собеседник”.

Также домовой предупредил, что если ещё раз произойдет что-то подобное и Тюрин захватит квартиру, то мало не покажется, пояснил Максакова.

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Автор: Снежана Шахова
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