Анна Семенович пожаловалась на низкие заработки в группе "Блестящие"

Анна Семенович рассказала о заработках участниц некогда популярной группы "Блестящие". По словам певицы, львиная доля гонораров доставалась продюсерам. Исполнительницам же едва хватало денег на аренду квартиры в центре Москвы, поэтому им приходилось снимать жильё на окраине столицы. Девушки, которые дольше работали в группе, зарабатывали больше, чем новички.

Доходы самой Семенович были очень скромными. Но в тот период ей помогал обеспеченный поклонник, поэтому в финансовом плане у неё всё было стабильно.

"Мы получали по 50 долларов за концерт, хотя за наше участие в корпоративе заказчики платили по 20-30 тысяч долларов. Все остальное забирали продюсеры, это был их успешный бизнес", — рассказала Анна в интервью Василию Конову на YouTube-канале.

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