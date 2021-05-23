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Позор! — Панин роется в мусорных баках в Испании в поисках выпивки

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

На видео попало доказательство того, что звезда фильма "Жмурки" Алексей Панин опустился на дно жизни за границей.

Позор! — Панин роется в мусорных баках в Испании в поисках выпивки

Алексей Панин продолжает свою игру с российской прессой. Артист разыгрывает перед интернет-публикой спектакли, которые должны заставить соотечественников поверить в то, что он в Испании окончательно превратился в маргинального элемента.

Панин старательно поддерживает фантазии злопыхателей, периодически публикуя сценки из своей "горемычной" жизни в испанском курортном городке Торревьеха.

Ранее он уже публиковал подобный контент. Панин демонстрировал снимки с протянутой рукой, размещал видео, на которых заставляет дочку воровать апельсины и лимоны. Он также ностальгически вспоминал, что в России ел икру ложками.

Теперь Панин показал свои суровые будни в Испании.

На видео актёр в панике спрашивает некую Наташу о том, где их вино. Подруга артиста советует поискать выпивку в мусорных баках. Поиски скоро дали результат — Панин извлёк из контейнера бутылку, наполненную на четверть какой-то жидкостью.

"Интересно, какие завтра будут заголовки Российский СМИ", — написал Панин под видео в Instagram.

Фолловеры осудили артиста за такой беспорядочный образ жизни.

"Панин совсем спился и побирается по помойкам! Позор!!!" — укорили Алексея подписчики.

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Автор: Елена Былкина
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