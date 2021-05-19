Александр Васильев раскритиковал образ Манижи на "Евровидении"

Историк моды и искусствовед Александр Васильев оценил выступление Манижи на "Евровидении". Он считает, что номер певицы получился очень агрессивным.

"Сам тип выступления был созвучен панк-року. Он мне показался очень напористым. На мой взгляд, это не тот образ, который Россия должна проецировать в мир", — цитирует Васильева Радиоточка НСН.

Также он отметил, что Манижа была одета очень ярко. А на сцене он увидел большое количество людей в красном, которые пели на русском языке и "топали".

"Значит, мы видим Россию грозной, топающей, красной и самоуверенной. Если это то, что мы хотим показать, тогда это 100 из 100”, — заключил он.

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