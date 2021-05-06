Кристина Асмус показала жирные складки на животе и второй подбородок

Актриса не побоялась показать несовершенства своего тела.

Кристина Асмус

Поклонники привыкли видеть 33-летнюю актрису стройной и подтянутой. Фигура Кристины напоминает своей тонкостью подростковую. Многие отмечают, что звезда сериала "Интерны" выглядит намного моложе своих лет.

Супруга Гарика Харламова отличается самоиронией. На этот раз актриса решила посмеяться над собой, сфотографировав себя в крайне невыгодном ракурсе.

Кристина сняла себя снизу, собрав складки на животе и на подбородке.

"Ох, уж эти майские", — подписала снимок Асмус.

Кристина Асмус

Интернет-пользователи предположили, что Кристина решила поддержать флешмоб в поддержку располневшего Уилла Смита, который запустил её бывший супруг Гарик Харламов.

"Кристина, обожаю Вас, Ваше чувствуют юмора и умение смеяться над собой! Это дорого стоит. Восхищаюсь!" — прокомментировали снимок фолловеры.

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