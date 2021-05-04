Сын Авербуха прокомментировал новость о беременности Арзамасовой

Лиза Арзамасова и Илья Авербух скоро станут родителями. Наследник или наследница звёздной четы появится на свет в конце лета или в начале осени.

Сам Авербух признаётся, что им с Лизой уже известен пол будущего ребёнка, но эту информацию они пока будут держать в секрете.

Мартин, сын Ильи от первого брака, неожиданно отреагировал на новость о пополнении в семье отца. Он оставил под постом Арзамасовой в Instagram шутливый комментарий.

"Хаха, надеюсь, не будет таким разгильдяем как я", — написал он.

Лиза поспешила успокоить пасынка, заверив его, что он прекрасен.

Напомним, что Лиза Арзамасова и Илья Авербух стал мужем и женой в декабре 2020 года. Они старательно скрывали свои отношения до свадьбы, чтобы не спровоцировать негативной реакции поклонников.

Илью Авербуха часто критикуют за то, что он женился на девушке гораздо моложе себя. Но Арзамасова не придаёт значения комментариям хейтеров.

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