Ксения Собчак припомнила Шнурову его вопросы Путину

Интервью лидера группы "Ленинград", в котором Шнуров сравнил Собчак с другими многочисленными "тёлками", задело журналистку. В ответ она напомнила своему бывшему приятелю его речь перед президентом РФ.

Сергей Шуров в интервью Надежде Стрелец сравнил Ксению Собчак с раскалённой сковородкой, которая закипит, если туда плюнуть.

Музыкант не ошибся: Собчак не оставила без внимания "камень в её огород".

Её пост в Instagram был наполнен упрёками шоумену, которого журналистка считала своим другом.

"Я никогда не осуждаю человека за его жизненные решения: смену политических взглядов, странные вопросы Путину и имидж усердного чиновника. Ты не обязан спрашивать про Навального или незаконные убийства в Чечне как это делала я, когда была возможность", — написала Ксения Анатольевна в своём микроблоге.

Главные претензии к Шнурову Собчак заключались в том, что он "вычеркнул без объяснений причины" её и других питерских друзей.

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