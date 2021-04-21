Жорин прокомментировал историю с очередной жертвой Юрия Фирсова

Всплыла старая история с участием вдовца Валентины Легкоступовой. На ТВ рассказали о предполагаемой причастности Юрия Фирсова к смерти своей давней возлюбленной.

Яхтсмена подозревают в том, что он причастен к ряду загадочных женских смертей. Об одном таком показательном случае в эфире федерального телеканала поведала Светлана Усманова.

Женщина рассказала, что Юрий Фирсов обманул её подругу по имени Тамара. Усманова вспомнила, что Фирсов пристрастил Тамару к алкоголю, потом оставил без денег, а затем исчез. Вскоре после этого женщина скончалась.

Звёздный адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы родственников Легкоступовой, заинтересовался этой историей.

"В своё время правоохранительные органы возбуждали уголовное дело по факту мошенничества, связанного с обманом вот этой самой Тамары Хмельновой. Однако по каким-то причинам лицо, причастное к этому мошенничеству, не было установлено и привлечено к уголовной ответственности", — объяснил Жорин в интервью Пятому каналу.

Юрист отметил, что "следователь, занимающийся делом Валентины Легкоступовой, увидев программу, обратил внимание на данную историю", которую рассказала Светлана Усманова.

"Чтобы она официально всё то же самое, что сказала по телевидению, под протокол сообщила следователю. В ближайшее время она даст подробный рассказ об обстоятельствах случившегося. Насколько я понимаю, данный эпизод будет тоже детально проверен", — сказал адвокат.

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