Ксения Бородина отказывается вести "Дом-2" с Викторией Боней

Телестройка нашла приют на телеканале "Ю", однако не все прежние ведущие шоу горят желанием вести проект.

Ранее Ольга Бузова отказалась вести реалити-шоу с семнадцатилетней историей, объяснив это тем, что должна двигаться дальше.

Продолжат вести популярный проект Ольга Орлова и Влад Кадони.

В качестве замены Бузовой вести шоу пригласили Викторию Боню, однако это почему-то не устроило Ксению Бородину.

Боня видит в капризах своей экс-соратницы по "Дому-2" неумение порадоваться чужому успеху.

Виктория рассказала о непростом характере Ксении Бородиной.

"Конечно она будет против! Ксения Бородина из тех людей, кто не умеет радоваться за других. Не знаю, когда я перестала ей нравится… У нее бывают такие затмения: она то не общается, то отходит и начинает общаться", — объяснила Боня на съемках YouTube-шоу "Дада — НетНет".

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