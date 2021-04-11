Садальский уверен, что старикам в России не место

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" пожалел несчастных пенсионеров.

Стас Садальский объяснил, что чем дальше от Москвы, тем сложнее жить пенсионерам.

"Много езжу по стране. И чем дальше от Москвы, тем суровее старость. Пенсионные выплаты по всей стране, откровенно дают понять, что старикам в России не место", — сказал артист.

Садальский назвал пожилых граждан изгоями, так как старики никому не нужны.

"Они так же беспомощны, они так же часто болеют, они так же капризны, они бывают такими же неопрятными, забывчивыми и невразумительными. Они так же мало спят. Только в детях все это умиляет, а в стариках раздражает. Дети только начинают свою жизнь, а старики ее заканчивают и должны освободить жилплощадь", — сетует актёр.

Исключением, по мнению Садальского, составляет Кавказский регион, где к старикам относятся с почтением.

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