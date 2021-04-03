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Олеся Железняк рассказала, когда выйдет седьмой сезон "Сватов"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Артистка объяснила, что съёмки любимого в народе сериала затянулись на целых четыре года.

Олеся Железняк рассказала, когда выйдет седьмой сезон "Сватов"

Олеся Железняк объяснила, что осталось снять всего лишь четыре заключительные серии.

Помешала съёмкам пандемия коронавируса. Кроме того трудности с производством сериала, продюсированием которого занимался Владимир Зеленский, возникли из-за проблем с пересечением границ.

Исполнительница одной из ролей в комедийном фильме Олеся Железняк объяснила, как ведётся работа над съемками завершающих серий.

"Мы уже года четыре снимаем этот сезон, осталось всего четыре серии. Так как вся команда проекта из Украины, из-за ковидных ограничений трудно всех собрать и начать работу", — рассказала заслуженная артистка России в интервью порталу Teleprogramma. pro.

Олеся Железняк озвучила, как следует ждать дату окончания съемок и выхода завершающего сезона "Сватов".

"Надеемся доснять сезон летом. Сами не знаем, когда он выйдет на экран. Надеюсь, к зиме", — объяснила Олеся.

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Сваты. Жизнь без гримма. Олеся Железняк (15.12.2011)
Автор: Елена Былкина
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