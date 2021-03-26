Музыкант скончался в результате несчастного случая.
Как сообщает "Комсомольская правда", Александр Липницкий умер на 69-м году жизни.
О кончине супруга сообщила жена шоумена Инна.
Женщина рассказала, что Александр утонул, пытаясь на лыжах пройти по тонкому речному льду.
Липницкий родился в 1952 году в столице. Он окончил факультет журналистики МГУ.
Он близко общался с Борисом Гребенщиковым.
Музыкант совместно с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком организовал музыкальный коллектив под названием "Звуки Му". В группе он был бас-гитаристом до 1990 года.
Позже Липницкий появлялся на ТВ в роли ведущего музыкальных телепрограмм.
C 2010 года Александр вёл программу "Содержание", в которой обсуждались темы русского рока.
Липницкий не бросал музыкальное творчество, выступая с коллективами "ОтЗвуки Му" и "Гроздья виноградовы".
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