Трагически погиб основатель группы "Звуки Му" Александр Липницкий

Музыкант скончался в результате несчастного случая.

Как сообщает "Комсомольская правда", Александр Липницкий умер на 69-м году жизни.

О кончине супруга сообщила жена шоумена Инна.

Женщина рассказала, что Александр утонул, пытаясь на лыжах пройти по тонкому речному льду.

Липницкий родился в 1952 году в столице. Он окончил факультет журналистики МГУ.

Он близко общался с Борисом Гребенщиковым.

Музыкант совместно с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком организовал музыкальный коллектив под названием "Звуки Му". В группе он был бас-гитаристом до 1990 года.

Позже Липницкий появлялся на ТВ в роли ведущего музыкальных телепрограмм.

C 2010 года Александр вёл программу "Содержание", в которой обсуждались темы русского рока.

Липницкий не бросал музыкальное творчество, выступая с коллективами "ОтЗвуки Му" и "Гроздья виноградовы".