Ксения Бородина обругала женщин с волосатыми подмышками

Экс-ведущая "Дома-2" выразила своё мнение по поводу "беспощадного бодипозитива".

Ксения Бородина всё чаще обсуждает в своём Instagram уродливые явления действительности.

Звезда ТВ крайне нетерпимо относится ко всему, что, по её мнению, свидетельствует о деградации современного общества.

Ранее она осудила Даню Милохина, который облачился в женское платье, отмечая, что он своим поведением стирает гендерные границы, негативно влияя на подрастающее поколение.

На этот раз Бородину возмутила пропаганда того, что называется "бодипозитив". Это модное течение проникло даже в рекламную индустрию, которая ранее стремилась к тиражированию глянцевого идеала.

Ведущая опубликовала в Instagram снимок модели, рекламирующей спортивную одежду. Девушка изображена на постере с небритыми подмышками.

Ксения отметила, что подобные снимки вызывают у неё отвращение.

"Маркетологи мировых брендов порадовали небритыми подмышками в своей рекламе. Ну как порадовали, захотелось промыть глаза. Я понимаю, что тут есть те, кто считает, что естественно — то не безобразно. Но зачем этот акцент?" — недоумевает Бородина.

Представительница селебрити сетует на то, что таким образом специалисты по рекламе убивают всю эстетику предлагаемого товара.

"Это уже хайп на грани мерзости и надругательства над эстетическим восприятием многих людей. Хотела бы я купить теперь этот топ? Не думаю. Он навсегда для меня ассоциируется теперь с чужими волосатыми подмышками", — уверена Ксения.