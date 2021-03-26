Экс-ведущая "Дома-2" выразила своё мнение по поводу "беспощадного бодипозитива".
Ксения Бородина всё чаще обсуждает в своём Instagram уродливые явления действительности.
Звезда ТВ крайне нетерпимо относится ко всему, что, по её мнению, свидетельствует о деградации современного общества.
Ранее она осудила Даню Милохина, который облачился в женское платье, отмечая, что он своим поведением стирает гендерные границы, негативно влияя на подрастающее поколение.
На этот раз Бородину возмутила пропаганда того, что называется "бодипозитив". Это модное течение проникло даже в рекламную индустрию, которая ранее стремилась к тиражированию глянцевого идеала.
Ведущая опубликовала в Instagram снимок модели, рекламирующей спортивную одежду. Девушка изображена на постере с небритыми подмышками.
Ксения отметила, что подобные снимки вызывают у неё отвращение.
"Маркетологи мировых брендов порадовали небритыми подмышками в своей рекламе. Ну как порадовали, захотелось промыть глаза. Я понимаю, что тут есть те, кто считает, что естественно — то не безобразно. Но зачем этот акцент?" — недоумевает Бородина.
Представительница селебрити сетует на то, что таким образом специалисты по рекламе убивают всю эстетику предлагаемого товара.
"Это уже хайп на грани мерзости и надругательства над эстетическим восприятием многих людей. Хотела бы я купить теперь этот топ? Не думаю. Он навсегда для меня ассоциируется теперь с чужими волосатыми подмышками", — уверена Ксения.
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