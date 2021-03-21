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Оксана Самойлова пожаловалась на боль после операции

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Оксана Самойлова спустя десять лет вновь легла под нож хирурга. Необходимость в повторной маммопластике была вызвана не только улучшением формы груди, но и рекомендациями врачей.

Оксана Самойлова пожаловалась на боль после операции

О том, что она сделала операцию, стало известно из аккаунтам в Instagram жены отечественного исполнителя.

"Ощущение, что положили кучу кирпичей на грудь, и ты с ними ходишь. После первого раза десять лет назад у меня еще болели очень сильно руки, сейчас этой темы нет. И еще у меня болит горло после трубки… Меня разбудили на операционном столе. Першило горло после трубки. Полчаса в таком затуманенном сознании, и через полчаса ты все, нормальный человек", — прокомментировала свое состояние многодетная мать.

Она также поделилась с поклонниками опасениями по поводу четверых детей, с которыми из-за хирургического вмешательства не виделась целые сутки. К слову, переживания оказались напрасными.

"Дети даже не заметили моего суточного отсутствия, а я себе фантазировала, как они слезки льют, где же наша мама. Ближайшие дни меня ждет постельный режим, который я абсолютно не умею соблюдать и море заботушки", —  рассказала о своих планах Оксана.

Модель ждет восстановление после операции и соблюдение  всех рекомендаций врачей.

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Автор: Елена Былкина
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