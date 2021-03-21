76-летняя Небахат Чехре известна зрителям популярного сериала про восточные интриги по роли матери главного героя картины.
Артистка, исполнившая роль почтенной родительницы османского султана очень востребована в кинематографической индустрии.
Пожилая женщина поражает поклонников моложавостью и прекрасной фигурой.
Женщина не устает убеждать свою аудиторию в том, что её красота имеет естественное происхождение и мало зависит от усилий косметологов.
Множество комплиментов актриса получает за то, что не стесняется публиковать в Instagram снимки, где она запечатлена в обычной жизни. На таких фото кинодива не опасается предстать без макияжа.
Небахат Чехре восхищает не только природной красотой, но и непревзойдённым чувством стиля.
Женщина чувствует современные тенденции, находясь на острие моды.
Среди поклонников актрисы — разноязычные зрители. Сериал был дублирован во многих странах. Почти везде звёзды многосерийного фильма обрели себе армию поклонников в разных уголках планеты.
Немало людей стали фанатами "Великолепного века" и в нашей стране.
Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем-султан в культовом сериале, в апреле этого года собирается посетить Москву, чтобы поговорить с женщинами об их правах.
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