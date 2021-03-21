Звезда "Великолепного века" показала, как выглядит без MakeUp

76-летняя Небахат Чехре известна зрителям популярного сериала про восточные интриги по роли матери главного героя картины.

Артистка, исполнившая роль почтенной родительницы османского султана очень востребована в кинематографической индустрии.

Пожилая женщина поражает поклонников моложавостью и прекрасной фигурой.

Женщина не устает убеждать свою аудиторию в том, что её красота имеет естественное происхождение и мало зависит от усилий косметологов.

Множество комплиментов актриса получает за то, что не стесняется публиковать в Instagram снимки, где она запечатлена в обычной жизни. На таких фото кинодива не опасается предстать без макияжа.

Небахат Чехре восхищает не только природной красотой, но и непревзойдённым чувством стиля.

Женщина чувствует современные тенденции, находясь на острие моды.

Среди поклонников актрисы — разноязычные зрители. Сериал был дублирован во многих странах. Почти везде звёзды многосерийного фильма обрели себе армию поклонников в разных уголках планеты.

Немало людей стали фанатами "Великолепного века" и в нашей стране.

Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем-султан в культовом сериале, в апреле этого года собирается посетить Москву, чтобы поговорить с женщинами об их правах.