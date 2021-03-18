Сёстры-близнецы Арнтгольц стали мамами с разницей в 20 дней

Ольга и Татьяна Арнтгольц, которым сегодня исполнилось по 39 лет, на своём примере доказали, что жизни близнецов тесно связаны между собой удивительным образом.

Звёздные мамы родили своих малышей друг за другом через двадцать дней. У обеих родились мальчики.

Радостью сёстры поделились в своём Instagram. Счастливые мамы разместили в аккаунтах снимки с голубыми бирками, которые выдают роженицам.

"Тёти-двойняшки + дяди-синхронисты = ляльки!" — написала Ольга в микроблоге. "Самые дорогие браслеты на Земле… Самые дорогие подарки… С днём рождения нас…", — написала Татьяна под точно таким же снимком у себя в Instagram.

Татьяна назвала сына именем Данила, а Ольга дала малышу имя Лев.

Поклонникам очень понравилась такое милое совпадение.

"Как так получилось??? Очень круто!"; "Это всё папаши! Знатно мужья постарались!"; "Они просто сговорились! Какие вы умницы! Всегда вами восхищалась!"; — комментировали радостную новость подписчики звёздных сестёр.