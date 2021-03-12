Рустам Солнцев известен своими резкими высказывания в адрес звёзд российского шоу-бизнеса. Особенно достаётся его бывшим соратникам по телестройке.
Когда Ольга Бузова после своего дня рождения объявила о расставании с Давидом Манукяном, Солнцев посоветовал звезде проспаться.
Теперь шоумен подозревает, что у Бузовой имеются проблемы с алкоголем.
"Я думаю, там расход, как у "крузака", 20 литров на 100 километров. Передо мной уже очень несвежее лицо. Я же вижу, я с этим человеком три года прожил. Я же вижу это изменённое сознание", — рассказал Рустам в YouTube-программе "Алёна, блин!"
Солнцев также предположил, что отношения Бузовой с блогером Давидом Манукяном являлись частью пиар-кампании.
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