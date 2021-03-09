Manizha (Манижа Сангин) показала реакцию на свою победу в отборе для участия в "Евровидении"-2021 от России.
Певица обратилась к поклонникам в Instagram, записав видео, на котором продемонстрировала растекшийся макияж.
"Вы понимаете, как выглядит женщина, вот эта женщина прямо сейчас. Я вообще не понимаю, что происходит", — говорит Манижа.
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