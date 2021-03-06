Елена Борщёва хочет сделать свою дочку моделью

Елена Борщёва, которая отличается запоминающейся яркой внешностью, решила помочь наследнице в построении карьеры супермодели. Звезда КВН и Comedy Woman приобщает дочурку к подиуму с самого нежного возраста.

Артистке, как правило, в юмористических номерах доставались роли дурнушек.

Сама Елена с юмором относится к своей специфической внешности. Поклонники забрасывают юмористку комплиментами, отмечая её самобытность и талант.

Звезда призналась, что готова поспособствовать тому, чтобы её дочка стала моделью.

"А все началось с показа Yanastasia, где Марта (3 года) прошлась со мной! Конечно, тогда это была моя инициатива. Потом она участвовала в нескольких Неделях моды, съёмках для разных брендов. Когда же она всерьёз сказала, что хочет быть моделью, я доверилась профессионалам… Потому что я — мама, а не модельный агент. И моим ребёнком должны заниматься профессионалы этой сферы", — написала артистка в своём Instagram.

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