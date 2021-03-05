Татьяне Плаксиной предстоит лечь под нож хирурга.
Девушка подвергнется хирургическому вмешательству из-за проблем с челюстью.
Лицевую кость Татьяна повредила, неудачно упав с велосипеда во время катания в городе Коста-Рика.
Расходы на лечение дочери оплатит Любовь Успенская.
"Королева русского шансона" недавно заявила, что её дочь смогла самостоятельно избавиться от наркотической зависимости, что очень порадовало Успенскую", — пишет "Собеседник".
Все прошлые разногласия с дочерью Любовь Залмановна забыла, стоило только Татьяне сделать первый шаг к примирению.
Татьяна Плаксина приехала из США незадолго до дня рождения исполнительницы и поселилась в доме матери.
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