Дочери Успенской сделают операцию по восстановлению челюсти

Татьяне Плаксиной предстоит лечь под нож хирурга.

Девушка подвергнется хирургическому вмешательству из-за проблем с челюстью.

Лицевую кость Татьяна повредила, неудачно упав с велосипеда во время катания в городе Коста-Рика.

Расходы на лечение дочери оплатит Любовь Успенская.

"Королева русского шансона" недавно заявила, что её дочь смогла самостоятельно избавиться от наркотической зависимости, что очень порадовало Успенскую", — пишет "Собеседник".

Все прошлые разногласия с дочерью Любовь Залмановна забыла, стоило только Татьяне сделать первый шаг к примирению.

Татьяна Плаксина приехала из США незадолго до дня рождения исполнительницы и поселилась в доме матери.