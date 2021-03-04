Скончался солист группы Brutto Сергей Королёв

Третьего марта на 36 году жизни умер музыкант группы Brutto Сергей "Бразил" Королёв.

По информации портала Intermedia, два года артист боролся с тяжёлым заболеванием под названием глиобластома правого полушария головного мозга 4 степени.

Хирургическая операция, которую музыкант перенёс в 2019 году, лишь отсрочила негативные процессы в организме молодого человека.

"Сегодня ушел наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надёжный Друг. Светлая Память тебе, Амиго! Ты сражался до конца", — написали в Instagram-аккаунте коллектива.

Сергей Королёв объяснял, что не горит желанием активно делиться своей жизнью в социальных сетях.

"В Instagram я не хочу втягиваться, чтобы это не превратилось в дополнительную работу, как у некоторых людей, которые обязательно должны запостить три фотографии в день. Я этого стараюсь избегать, но изредка что-то размещаю", — объяснял свою позицию Королёв.

Сергей рассказывал, что посвящал себя спортивным тренировкам и, в частности, тайскому боксу.

"Какая-нибудь йога — явно не мое, плавать я до этих пор не очень хорошо умею, теннис или что-то такое — он же сердце сажает. А вот бокс, борьба, железо — это да", — делился Сергей.