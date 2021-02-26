Вторая жена Бориса Грачевского винит в смерти экс-супруга врачей

Анна Грачевская не может поверить в то, что человек, который так любил жизнь, проиграл в схватке со смертью.

Борис Грачевский, у которого был обнаружен коронавирус, находился под пристальным наблюдением медиков. Три недели провёл худрук "Ералаша" в изолированной палате клиники.

Вторая супруга режиссёра Анна, которая воспитывает дочь Грачевского Василису, склонна винить в случившемся врачей.

"Узнав, что Бори больше нет, не поверила. Может быть, прозвучит довольно грубо, но: кто угодно, только не он! Боря так сильно любил жизнь. Он не хотел умирать, не думал о смерти, был полон сил… Уверена, это какая-то ошибка врачей. Что-то там такое случилось. Он должен был выкарабкаться 100%, все верили!" — сказала Анна в интервью "СтарХиту".