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Вторая жена Бориса Грачевского винит в смерти экс-супруга врачей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анна Грачевская не может поверить в то, что человек, который так любил жизнь, проиграл в схватке со смертью.

Борис Грачевский, у которого был обнаружен коронавирус, находился под пристальным наблюдением медиков. Три недели провёл худрук "Ералаша" в изолированной палате клиники.

Вторая супруга режиссёра Анна, которая воспитывает дочь Грачевского Василису, склонна винить в случившемся врачей.

"Узнав, что Бори больше нет, не поверила. Может быть, прозвучит довольно грубо, но: кто угодно, только не он! Боря так сильно любил жизнь. Он не хотел умирать, не думал о смерти, был полон сил… Уверена, это какая-то ошибка врачей. Что-то там такое случилось. Он должен был выкарабкаться 100%, все верили!" — сказала Анна в интервью "СтарХиту".

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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