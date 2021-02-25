Телесваха продолжает в своих постах давать советы женщинам, мечтающим о счастливом замужестве.

Ведущая шоу "Давай поженимся" Роза Сябитова примеряет на себя роль коуч-тренера, предлагая потенциальным невестам секреты удачного брака.

"Все девушки мечтают выйти замуж и даже те, кто говорит, что не хочет. Инстинкт продолжения рода! Желание родить ребенка в полноценной семье заложено у всех природой или традицией, которая передаётся из поколения в поколение. То есть, это судьба любой женщины… Для меня быть хорошей женой - это путь моего внутреннего роста как женщины. Путь моего познания не только чувствовать, но и сочувствовать, научиться понимать другого человека. Поэтому, наверное, я стала Свахой, чтобы передать эти женские премудрости наших прабабушек" ,— написала Сябитова в Instagram.