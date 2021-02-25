Телесваха продолжает в своих постах давать советы женщинам, мечтающим о счастливом замужестве.
Ведущая шоу "Давай поженимся" Роза Сябитова примеряет на себя роль коуч-тренера, предлагая потенциальным невестам секреты удачного брака.
"Все девушки мечтают выйти замуж и даже те, кто говорит, что не хочет. Инстинкт продолжения рода! Желание родить ребенка в полноценной семье заложено у всех природой или традицией, которая передаётся из поколения в поколение. То есть, это судьба любой женщины… Для меня быть хорошей женой - это путь моего внутреннего роста как женщины. Путь моего познания не только чувствовать, но и сочувствовать, научиться понимать другого человека. Поэтому, наверное, я стала Свахой, чтобы передать эти женские премудрости наших прабабушек" ,— написала Сябитова в Instagram.
Пост сопровождается черно-белым снимком, на котором Роза запечатлена невестой. Супруг Сябитовой — импозантный мужчина с густыми чёрными усами. По словам телесвахи, снимок датируется 1983 годом.
Подписчики оценили Розу в образе невесты.
"Добрый день, Роза! Вы здесь прекрасны, как образец татарской невесты, чиста и горда. Прям засмотришься", — написали фолловеры в комментариях к посту.
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