Бабушка Давида Манукяна Милена Давтян уверена, что её внук должен был занять первое место на проекте "Танцы со звёздами".
По её мнению, победитель шоу Сергей Лазарев танцевал хуже Давы.
"Такой вероломной несправедливости жюри мы никогда не видели. Как мог федеральный канал позволить такой шабаш ради лица канала — Сергея Лазарева? Люди каналу хоть иногда верили. Без очков видно: Дава и Даша — лучшие, несравненные", — заявила Давтян в социальных сетях.
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