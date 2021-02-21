Стало известно, почему вдова Андрея Мягкова не пришла на его похороны

В Москве 20 февраля похоронили легендарного российского актёра Андрея Мягкова, который скончался на 83-м году жизни.

Многих удивил тот факт, что его супруга не пришла на церемонию прощания. Из-за общественного негодования Анастасия Вознесенская заявила, что не смогла быть на похоронах из-за проблем со здоровьем.

"Мы уважаем позицию Андрея Васильевича и Анастасии Валентиновны и ничего не комментируем. Но сейчас слишком много неверной информации появилось. Вознесенская не присутствовала на публичном прощании по состоянию здоровья", — передает слова представителя семьи "Комсомольская правда".