В Москве 20 февраля похоронили легендарного российского актёра Андрея Мягкова, который скончался на 83-м году жизни.
Многих удивил тот факт, что его супруга не пришла на церемонию прощания. Из-за общественного негодования Анастасия Вознесенская заявила, что не смогла быть на похоронах из-за проблем со здоровьем.
"Мы уважаем позицию Андрея Васильевича и Анастасии Валентиновны и ничего не комментируем. Но сейчас слишком много неверной информации появилось. Вознесенская не присутствовала на публичном прощании по состоянию здоровья", — передает слова представителя семьи "Комсомольская правда".
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