Алексей Навальный рассказал, как ему сидится в тюрьме

Блогер умудряется писать посты в Instagram даже из мест заключения.

Алексей Навальный сравнил свою арестантскую камеру с каютой космического корабля. Фантазия оппозиционера нарисовала ему картины путешествия в космос, в котором он летит к прекрасному новому миру.

"Судите сами. У меня простая, спартанского вида каюта — железная кровать, стол и тумбочка. На космическом корабле не до роскоши. Дверь в каюте открывается только из командного центра. Ко мне заходят люди в униформе, они говорят только несколько шаблонных фраз, на их груди горит огонек включенной видеокамеры — это андроиды", — рассказал заключённый.

Навальный поделился картинами своего арестантского быта.

Я не готовлю еду — мне ее доставляет прямо в каюту автоматическая тележка. Мои тарелки и ложки сделаны из блестящего металла. Совершенно как в кино о космосе, со мной общается командный центр корабля. То есть буквально голос из стену через интерком говорит: три-ноль-два, готовьтесь к санитарной обработке. А я отвечаю: ага, окей, через 10 минут. Чай только допью", — написал Навальный в своём микроблоге.

Навальный объяснил, что является фанатом книг и фильмов о космосе, поэтому не захотел отказаться от полёта, несмотря на его продолжительность.

"Да, космические путешествия опасны. Можно прилететь, а там ничего нет. Полёт может оказаться гораздо более долгим из-за навигационной ошибки. Случайный астероид может уничтожить корабль, и ты погибнешь. Но ведь часто приходит и помощь. Дружественный сигнал. Гиперпространственный тоннель хоп — и ты уже на месте. Обнимаешься с родными и друзьями в прекрасном новом мире", — делится своими фантазиями блогер.

Беспокойство "космического путешественника" вызывает только то, что у него совсем нет оружия.

"А если на корабль нападут ксеноморфы? Сомневаюсь, что от них можно отбиться чайником. Пожалуй, заточу ложку о стену", — заключил арестант.