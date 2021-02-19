Блогер умудряется писать посты в Instagram даже из мест заключения.
Алексей Навальный сравнил свою арестантскую камеру с каютой космического корабля. Фантазия оппозиционера нарисовала ему картины путешествия в космос, в котором он летит к прекрасному новому миру.
"Судите сами. У меня простая, спартанского вида каюта — железная кровать, стол и тумбочка. На космическом корабле не до роскоши. Дверь в каюте открывается только из командного центра. Ко мне заходят люди в униформе, они говорят только несколько шаблонных фраз, на их груди горит огонек включенной видеокамеры — это андроиды", — рассказал заключённый.
Навальный поделился картинами своего арестантского быта.
Я не готовлю еду — мне ее доставляет прямо в каюту автоматическая тележка. Мои тарелки и ложки сделаны из блестящего металла. Совершенно как в кино о космосе, со мной общается командный центр корабля. То есть буквально голос из стену через интерком говорит: три-ноль-два, готовьтесь к санитарной обработке. А я отвечаю: ага, окей, через 10 минут. Чай только допью", — написал Навальный в своём микроблоге.
Навальный объяснил, что является фанатом книг и фильмов о космосе, поэтому не захотел отказаться от полёта, несмотря на его продолжительность.
"Да, космические путешествия опасны. Можно прилететь, а там ничего нет. Полёт может оказаться гораздо более долгим из-за навигационной ошибки. Случайный астероид может уничтожить корабль, и ты погибнешь. Но ведь часто приходит и помощь. Дружественный сигнал. Гиперпространственный тоннель хоп — и ты уже на месте. Обнимаешься с родными и друзьями в прекрасном новом мире", — делится своими фантазиями блогер.
Беспокойство "космического путешественника" вызывает только то, что у него совсем нет оружия.
"А если на корабль нападут ксеноморфы? Сомневаюсь, что от них можно отбиться чайником. Пожалуй, заточу ложку о стену", — заключил арестант.
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