Дава рассказал о предательстве в любви

После расставания с Ольгой Бузовой Давид Манукян редко говорил о чувствах, однако в День всех влюбленных блогер не смог сдержать эмоций. Дава заявил, что не планирует вновь искать счастья в личной жизни.