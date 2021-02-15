После расставания с Ольгой Бузовой Давид Манукян редко говорил о чувствах, однако в День всех влюбленных блогер не смог сдержать эмоций. Дава заявил, что не планирует вновь искать счастья в личной жизни.
«Ты открываешься человеку всей душой, а он идет и выливает негатив на тебя. Для меня это предательство. Я чувствую боль. Я не хочу любви, я это для себя понял. Мне так проще, у меня не складывается», — разоткровенничался Манукян.
Одинокий актёр, исполняющий в популярном сериале роль патологоанатома, ушёл из жизни 13 февраля.