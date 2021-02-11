Рената Литвинова грозила сломать руку продюсеру

Актриса рассказала о своём непростом прошлом в интервью Владимиру Познеру.

Рената Ливтинова вспомнила, как собиралась сломать руку одному российскому продюсеру, который задерживал ей заработную плату.

Актриса рассказала, что случай датируется 90-ми годами. В то время звезда театра и кино работала на киностудии имени Горького. Актриса в то время зарабатывала небольшие деньги, однако и их получала с большим трудом. Продюсер неизменно "кормил её завтраками", обещая отдать гонорар позже.

В один прекрасный момент, по словам Литвиновой, её терпение лопнуло. Ей пришлось прибегнуть к угрозам, чтобы получить свои деньги. В тот момент у работодателя была сломана рука.

"Я сказала: "Если ты не отдашь гонорар, тебе поломают вторую", — рассказала Рената Литвинова.

Угрозы подействовали, поэтому она скоро получила свои честно заработанные деньги.