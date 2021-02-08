Анита Цой сообщила, что узнала о смерти своего отца спустя месяц после его кончины, поскольку родственники не захотели ей об этом сообщать.
В итоге неутешительные известия дошли до артистки через сарафанное радио. Однако певица не планирует рассказывать об этом матери.
"С мамой о папе не говорю, она даже не знает о наших встречах. Не рассказала я ей и том, что его больше нет, потому что отец остался для нее самым главным мужчиной в жизни. Не хочу, чтобы снова началась волна воспоминаний и переживаний", — пояснила Цой.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?