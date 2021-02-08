Анита Цой скрывает от матери кончину отца

Анита Цой сообщила, что узнала о смерти своего отца спустя месяц после его кончины, поскольку родственники не захотели ей об этом сообщать.

В итоге неутешительные известия дошли до артистки через сарафанное радио. Однако певица не планирует рассказывать об этом матери.