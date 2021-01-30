Даня Милохин заявил, что ему осталось жить четыре года

19-летний тиктокер повторил лозунг кумира 90-х МС Малого: "Буду погибать молодым".

В негативную программу на самоуничтожение, по словам блогера, входит либо гибель от передозировки наркотиков, либо суицид.

Такой сценарий Милохин предусмотрел в случае, если его карьера потерпит фиаско.

"Я умру в 23 — уверен. Либо от передоза, либо захочу сам. Считаю, что существует перерождение душ, что из одного тела мы сразу переходим в другое" — сказал тиктокер в беседе с YouTube-блогером Эльдаром Джараховым.

Даня Милохин провёл большую часть жизни в детском доме.

Недавно создатели телевизионных ток-шоу отыскали биологических родителей Дани Милохина.

Блогер, у которого 11 миллионов подписчиков, не захотел встречаться с матерью и отцом, которые отказались от него в детстве.

С родителями в прямом эфире ТВ-шоу встретился старший брат Дани Илья Милохин.