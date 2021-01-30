19-летний тиктокер повторил лозунг кумира 90-х МС Малого: "Буду погибать молодым".
В негативную программу на самоуничтожение, по словам блогера, входит либо гибель от передозировки наркотиков, либо суицид.
Такой сценарий Милохин предусмотрел в случае, если его карьера потерпит фиаско.
"Я умру в 23 — уверен. Либо от передоза, либо захочу сам. Считаю, что существует перерождение душ, что из одного тела мы сразу переходим в другое" — сказал тиктокер в беседе с YouTube-блогером Эльдаром Джараховым.
Даня Милохин провёл большую часть жизни в детском доме.
Недавно создатели телевизионных ток-шоу отыскали биологических родителей Дани Милохина.
Блогер, у которого 11 миллионов подписчиков, не захотел встречаться с матерью и отцом, которые отказались от него в детстве.
С родителями в прямом эфире ТВ-шоу встретился старший брат Дани Илья Милохин.
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