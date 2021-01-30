Василий Лановой оставил многомиллионное наследство

Достаток к артисту пришёл в зрелом возрасте.

На заре своей актёрской карьеры материальное положение Василия Ланового было непростым. Он не имел своей жилплощади, поэтому ему приходилось делить квадратные метры в однокомнатной квартире с родственниками.

Только спустя годы Василий Семёнович смог купить элитное жильё.

Некоторое время назад народный артист СССР приобрел шикарный особняк за миллион долларов в Подмосковье. Соседями Ланового стали такие звёзды первой величины, как Лия Ахеджакова и Владимир Познер. Долго наслаждаться великолепными апартаментами Василию Семёновичу было не суждено.

В собственности артиста также есть квартира в престижном районе Москвы, стоимость которой оценивается в 50 миллионов рублей.

Споров из-за наследства у родственников быть не должно, так как его имущество по закону отойдёт супруге артиста Ирине Купченко и их общему сыну Александру.

В 2016 году ушёл из жизни младший наследник звёздной четы Сергей. 37-летний мужчина скончался от сердечного приступа.