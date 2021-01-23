После расставания с Давидом Манукяном Ольга Бузова впала в истерику и сорвала съёмки шоу "Бородина против Бузовой".
Об этом сообщила Виктория Цатурян и другие участники шоу. По её словам, начало съёмок было назначено на 13:00, однако телеведущая находилась в жуткой истерике и не могла даже выйти на съёмочную площадку.
Организаторам съёмок удалось привести Бузову в чувства к 19:00 и только после этого начать съёмки.
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.