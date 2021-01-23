Бузова сорвала съёмки шоу из-за разрыва с Манукяном

После расставания с Давидом Манукяном Ольга Бузова впала в истерику и сорвала съёмки шоу "Бородина против Бузовой".

Об этом сообщила Виктория Цатурян и другие участники шоу. По её словам, начало съёмок было назначено на 13:00, однако телеведущая находилась в жуткой истерике и не могла даже выйти на съёмочную площадку.

Организаторам съёмок удалось привести Бузову в чувства к 19:00 и только после этого начать съёмки.